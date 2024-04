Meteo, ormai ci siamo. Sottocorona: "Maltempo forte", dove e quando

16 aprile 2024 a

CI siamo chiesti per giorni quando sarebbe cambiato il tempo che negli ultimi giorni ci ha dato degli assaggi d'estate. Ebbene, sembra che ci siamo: la pioggia torna in varie regioni d'Italia, in certi casi anche sotto forma di maltempo intenso. Le ultime previsioni meteo di Paolo Sottocorona, l'esperto di La7, vanno in questa direzione. Il nostro Paese è sotto l'influsso di due masse d'aria, una "circolazione settentrionale" dall'atlantico è una meridionale. "Quella al sud dà l'idea di essere più compatta e più attiva, perché le piogge al momento riguardano questa zona", afferma il meteorologo prima del Tg La7 di martedì 16 aprile. Avremo piogge anche moderate in Sicilia e al sud peninsulare. Precipitazioni meno consistenti al Nordest e in qualche zona interna del centro.

Mercoledì 17 aprile avremo un'altra giornata caratterizzata dalle piogge, "questa volta anche al nord, specie sulla parte centro-orientale dove le precipitazioni diventano localmente moderate", spiega Sottocorona secondo cui avremo qualche pioggia al centro e al sud ma meno di oggi.

"Tutto si sta calmando. Non direi", chiarisce poi il meteorologo. A cosa si riferisce? Nella giornata di giovedì 18 aprile riprende "il maltempo anche forte su tutte le zone del centro, su alcune zone del nord e meno al sud, ma le piogge ci sono", chiarisce Sottocorona. Andiamo incontro a una "fase di bassa pressione con tempo decisamente perturbato", spiega il meteorologo. Insomma, dopo il caldo anomalo, piogge e temperature in discesa.