Meteo, "qualcosa cambia": Sottocorona indica la data, dove le nuove piogge

Puntuale come sempre, Paolo Sottocorona si è collegato dallo studio di Omnibus, il programma mattutino di politica e di attualità, e ha diffuso le ultime previsioni meteo. L'aveva anticipato: nel weekend ancora bel tempo. Per la giornata di oggi la conferma c'è: "Prevalenza di cielo sereno e poco nuvoloso. Il tempo è tranquillo e stabile", ha premesso l'esperto, garantendo così le condizioni per trascorrere ore all'aria aperta. Già da domani, domenica 14 aprile, "comincia un po' a cambiare".

Che vuol dire? "Soprattutto al Nord arrivano delle nuvole e delle piogge. Sul Trentino Alto Adige e sul basso Tirreno", ha spiegato. Ombrello da tenere a portata di mano, quindi. "Si comincia a vedere qualche segno di qualcosa che tende a cambiare", ha continuato. Si tratta solo di un assaggio? Cosa ci aspetta nella prossima settimana? Lunedì "la fascia più settentrionale, anche parte del Friuli e dell'alto Veneto, hanno delle precipitazioni che al di là del confine sono anche forti".

Nessun allarme per il Centro e il Sud, dove la situazione sarà "abbastanza stabile". Per quanto riguarda le temperature minime, poi, esse sono "sempre relativamente elevate". "Restano basse solo sulle zone interne. Sono salite rispetto a ieri", ha puntualizzato Sotttocorona.