Meteo, "le apparenze ingannano": cosa ci aspetta? Le previsioni di Sottocorona

È tutto pronto per il weekend in arrivo. La primavera ormai ha fatto irruzione veramente e tutti si chiedono se questo fine settimana il sole continuerà ad avere la meglio. A fare chiarezza e a diffondere le ultime previsioni meteo, in diretta dallo studio di Omnibus, è Paolo Sottocorona. "A volte le apparenze ingannano": questa l'espressione usata dall'esperto per prendere la parola. "Questa strisciata di nuvole sembra abbastanza bianca, quindi fredda. In questo caso, però, le nuvole sono alte e sottili", ha continuato, spiegando che "la situazione è quella dell'alta pressione".

"La previsione di oggi corregge in parte la precedente: segnala delle nuvole non molto intense", ha detto il meteorologo, rassicurando poi tutti e puntualizzando che "il tempo stabile lo è". Le nuvole indicate sulla carta, infatti, "precipitazioni non ne stanno dando". Domani "dovrebbe completarsi questa meta del cielo quasi completamente sereno". Domenica, invece, "qualcosa si ripresenta". Dove? "Soprattutto al Nord". Non si tratterà, però, di precipitazioni "significative". "Questa linea di nuvole arriva dal Sud, quindi aria più calda", ha aggiunto. Per quanto riguarda le temperature, esse sono "salite rispetto a ieri". Al Centro-Sud rimarranno "un po' più basse".