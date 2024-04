Meteo, "quanto dura il caldo". C'è una data di scadenza per l'ondata di aprile

11 aprile 2024 a

Sole e cieli sereni in molte regioni con il tempo che nei prossimi giorni sarà quasi estivo. Ma quanto durerà il caldo? Le ultime previsioni meteo per l'Italia riportano di un'avanzata ulteriore dell'anticiclone africano anche al nord, dove negli ultimi due giorni si sono viste pioggia e nuvole. Ma ora sembra che la primavera prende un sapore d'estate già da oggi, giovedì 11 aprile. Gli esperti de IlMeteo.it spiegano infatti che "la pressione atmosferica tornerà rapidamente ad aumentare, garantendo un netto miglioramento del tempo", a eccezione dell'Appennino centro-meridionale e di alcune zone dell'Adriatico centrale. Situazione che migliorerà ulteriormente venerdì 12 aprile, con le temperature che si alzeranno progressivamente verso un fine settimana "dal sapore inequivocabilmente estivo", scrivono gli esperti.

Ma quanto durerà l'"ondata di calore"? In base ai modelli in possesso del sito "l'anticiclone inizierà a dare segnali di cedimento con l'inizio della prossima settimana" sulla spinta di "un profondo vortice d'aria fredda che dal Nord Europa scenderà verso Sud". In altre parole, un peggioramento del tempo e temperature in calo nella prossima settimana. Tuttavia le previsioni saranno più precise col passare dei giorni.