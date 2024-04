Suviana, sale il bilancio delle vittime: recuperato il corpo di uno dei quattro dispersi

11 aprile 2024 a

Una corsa contro il tempo e la speranza che le operazioni dei soccorritori portino a risultati inattesi. È stato ritrovato il corpo di uno dei quattro dispersi nell’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi, nel bolognese. I Vigili del Fuoco lo hanno rinvenuto al nono piano sotto il livello dell’acqua. La vittima non è stata ancora identificata. Il bilancio delle vittime della strage di Suviana sale così a quattro. Non si ha ancora traccia di tre persone. Disastro e omicidio colposo sono i reati ipotizzati nell'inchiesta aperta dalla procura di Bologna. Dopo una sospensione di alcune ore necessaria per mettere in sicurezza la struttura, che scende fino a 40 metri sotto il livello del bacino artificiale, sono riprese in serata le ricerche dei lavoratori che, al momento dell'incidente, si trovavano al piano -8, rimasto allagato a causa dello scoppio avvenuto al piano superiore, dove erano presenti le tre vittime finora accertate.

Suviana, ancora dispersi dopo la strage: i reati ipotizzati dalla Procura di Bologna

"Esprimo il mio più profondo cordoglio per tutte le vittime e le famiglie per questo evento tragico che ci ha sconvolto. Che cosa non ha funzionato? Stiamo lavorando con le autorità per accertarlo, adesso è presto per dirlo. Stiamo lavorando con i vigili del fuoco e la protezione civile proprio per accertare i fatti quanto prima, perché in questo evento il danno più importante è quello in termini di vita umane", ha detto l'ad di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, assicurando che "per fare questi lavori di aggiornamento tecnologico avevamo scelto tra le migliori ditte e società del settore elettrico e idroelettrico: Siemens, Abb e Voith".