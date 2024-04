Chiara Ferragni, bomba da Vespa: nuova inchiesta. E Fedez si salva: "Archiviato"

09 aprile 2024 a

Chiara Ferragni rischia un'altra maxi-multa per false comunicazioni. Dopo quella per i pandori griffati di Balocco, Roberto Rustichelli, presidente dell’Antitrust, intervenuto oggi a Porta a Porta e a Cinque minuti, ha annunciato di aver aperto una nuova istruttoria nei confronti della influencer e dell’azienda Dolci Preziosi per la vendita di uova di Pasqua. "A gennaio l'autorità ha avviato sulla base di diverse segnalazioni un altro caso nei confronti delle società di proprietà della signora Ferragni e di una nota azienda dolciaria", afferma Ristichelli che spiega che sono state fatte perquisizioni insieme alla Guardia di Finanza" sia presso le società riconducibili a Ferragni sia presso l'azienda dolciaria. "L'ipotesi accusatoria è in sostanza similare a quella del caso pandoro Balocco, cioè che siano state date false informazioni a consumatori a cui sarebbe stato fatto credere che, acquistando le uova di Pasqua brandizzate, avrebbero fatto beneficenza - commenta il presidente dell'Antitrust - vedremo l'esito, l'autorità sta facendo i suoi accertamenti".

Con i Ferragnez )in crisi) è sempre una questione di famiglia. Il conduttore Bruno Vespa chiede alloa se ci sono notizie dell'inchiesta avviata a suo tempo per una iniziativa benefica di Fedez. "Anche gli influencer possono fare beneficenza - spiega Rustichelli - e il caso è stato archiviato in quanto sia Fedez sia l'azienda dolciaria avevano detto ai consumatori che acquistando le uova brandizzate Fedez avrebbero fatto beneficenza". La quale risulta effettuata, spiega il garante della concorrenza, e per questo "l'autorità ha chiuso il caso".