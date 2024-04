Meteo, Sottocorona mette in guardia: "Dove arrivano le incertezze"

04 aprile 2024 a

a

a

Meteo, la situazione si è assestata e la zona di alta pressione che si trova sull'Italia ha spazzato via nuvole e perturbazioni. Ne parla Paolo Sottocorona durante il TgLa7 del 4 aprile. Per questo i prossimi giorni saranno caratterizzati prevalentemente da bel tempo. Ma occhio alle temperature perché si abbasseranno un po' ma sono valori normali per il periodo.

L'anticiclone rivoluziona il mese di aprile, Giuliacci: "Giornate calde" in arrivo

"Dal quadro che si sta delineando, l'aumento della pressione ha consentito solo il passaggio di qualche pioggia ma sull'Italia c'è una zona abbastanza sgombra da nuvole intense. La perturbazione che si trovava all'altezza del Portogallo, infatti, sale verso nord perché deve scavalcare la zona di alta pressione che si trova sull'Italia. E lo stesso farà l'altra perturbazione che sta arrivando da ovest. Questo per dire che il tempo si sta stabilizzando. La previsione per la giornata di giovedì 4 prevede una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al sud, al centro aria più ferma quindi attenzione alle nebbie mattutine che si formano in questa situazione. Al nord, su Liguria, nord-est e alto Piemonte qualche debolissima precipitazione ma sono solo piccole incertezze che non sono maltempo ovviamente. Per quanto riguarda la giornata di venerdì 5 si confermano le piccole incertezze soprattutto sulle zone alpine. Sabato 6 si conferma una situazione stabile e scompaiono anche le minime incertezze al nord. Le minime si sono assestate e in qualche caso sono scese rispetto ai giorni di scirocco e siamo scesi su valori normali anche sotto i 10 gradi ma è normale perché siamo ancora ai primi giorni di aprile.".