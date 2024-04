Meteo, Sottocorona avvisa: "C'è un passaggio". Quando entra l'alta pressione

03 aprile 2024 a

Superate le giornate di Pasqua e Pasquetta, che sono state caratterizzate da rovesci sparsi e poco sole, molti si chiedono se la primavera vera abbia intenzione di arrivare? Paolo Sottocorona, puntuale come ogni mattina, si è collegato in diretta dallo studio di Omnibus e ha diffuso le ultime previsioni meteo. "Sono entrate delle nuvole per aumento della pressione atmosferica": questa la premessa dell'esperto, che subito dopo indicando la carta ha specificato: "Sulla penisola iberica si è già sgombrato un po' il campo". Che cosa dobbiamo aspettarci? "C'è un passaggio", ha annunciato.

Game over per il maltempo. “Fase primaverile”; Sottocorona ci fa gioire

Buone notizie: "Dovrebbe esaurirsi nel corso della giornata. Il modello, come previsione, vedeva il grigio di qualche nuvola al Nord. Al Centro e al Sud il cielo tende ad aprirsi nuovamente", ha chiarito Sottocorona. Domani, infatti, il cielo al Centro e al Sud sarà "quasi totalmente sereno" e si registreranno "ampie schiarite anche al Nord". Qualche incertezza in Liguria e nelle zone prealpine, ma le piogge saranno "debolissime". Venerdì "entrerà l'alta pressione" e la situazione rimarrà per lo più la stessa. Per quanto riguarda le temperature minime, poi, "esse sono inizialmente scese ma su valori normali per la stagione", ha concluso.