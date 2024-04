Meteo, l'anticiclone rivoluziona il mese di aprile. Giuliacci: "Giornate calde" in arrivo

03 aprile 2024 a

a

a

Con le giornate di Pasqua e di Pasquetta ormai alle spalle, è diffuso l'interesse per le previsioni meteo del prossimo periodo. In particolar modo, un interrogativo attanaglia gli italiani. La primavera arriverà sul serio? A rispondere a questo interrogativo e ad accendere l'entusiasmo di molti è il colonnello Mario Giuliacci. In un video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci , l'esperto fa chiarezza e anticipa che tempo ci aspetta fino alla metà del mese di aprile.

"Colpo di scena". Meteo, Giuliacci: la data del ribaltone

"Sarà sereno. L'anticiclone delle Azzorre durerà per più di dieci giorni sull'Italia", afferma con sicurezza Giuliacci. Che vuol dire? "Porterà bel tempo su tutta la penisola. Non ci saranno piogge, non ci saranno nevicate", continua. In tutte le regioni, senza distinzione alcuna, "le temperature sono destinate a salire. Soprattutto al Sud". Il fisico dell'atmosfera consiglia poi di segnare il periodo "tra il 7 e il 10 aprile" perché si "raggiungeranno valori massimi su tutta l'Italia. Temperature prossime a 25 gradi, ma con punte di 27 e 28 gradi sulla Puglia, sulla Calabria e sulle Isole Maggiori. Le giornate in cui le temperature supereranno i 25 gradi, si potranno definire calde", conclude.