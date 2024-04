Meteo, Giuliacci: "Quando c'è il ribaltone". In arrivo il colpo di scena

02 aprile 2024 a

a

a

Meteo, in arrivo il ribaltone. Sul sito meteogiuliacci ci sono i dettagli di quello che sta per arrivare alle nostre latitudini. Dopo un periodo di piogge e perturbazioni, insomma, un'area anticiclonica sta per arrivare. Come illustrato nei dettagli sul sito meteogiuliacci.it . "Dopo piogge e neve che hanno caratterizzato questi giorni - si spiega sul sito - un colpo di scena è atteso per il prossimo fine settimana con effetti sul nostro Paese tra sabato 6 e domenica 7 aprile. L'alta pressione si è rivelata, fino a ora, poco forte e instabile tanto da subire forti riduzioni all’arrivo di perturbazioni di origine atlantica che sono transitate sull’Europa meridionale portando piogge e fenomeni temporaleschi".

"Maledetta perturbazione". Giuliacci: dove pioverà a Pasqua e Pasquetta

Giuliacci anticipa la data in cui la situazione cambierà radicalmente. "Sabato 6 aprile avremo sole e bel tempo su tutte le regioni italiane con temperature in aumento gradualmente fino a 24-25 gradi nelle ore centrali, soprattutto nelle Pianura Padana e sul Centro-Sud - spiega Giuliacci - Nella giornata di domenica 7 aprile l’anticiclone si rafforzerà aumentando anche il livello di stabilità e delle temperature. In città come Bologna, Firenze, Roma e Napoli si raggiungeranno i 25-26 gradi Ci aspetta quindi un weekend all’insegna del caldo e del bel tempo".