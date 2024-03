Meteo, Giuliacci vede nero per Pasqua e Pasquetta: quando "il peggioramento"

25 marzo 2024 a

Manca poco al giorno di Pasqua e gli italiani si chiedono con insistenza che tempo li aspetta. Gite fuori porta e sole assicurato od ombrello a portata di mano e rimpatriate in casa? Il colonnello Mario Giuliacci ha risposto a questo interrogativo via social. Con un video lanciato sul suo profilo TikTok, il celebre fisico dell'atmosfera ha diffuso le ultime previsioni meteo. In prima battuta, l'esperto ha consigliato di fare attenzione. Tra la giornata di domani, martedì 26 marzo, e quella di dopodomani, mercoledì 27 marzo, il tempo "peggiora". In particolar modo, la data che conviene segnare in rosso sul calendario è quella di mercoledì.

"Piogge ovunque, temporali su Lazio, Campania e Molise", ha assicurato il meteorologo. Per la giornata di giovedì il bollettino è più clemente. Previsto solo "qualche rovescio nelle zone interne". Poi la buona notizia: "Venerdì il tempo è bello". Sabato un nuovo cambio di passo in negativo. Ed ecco che arriviamo alle feste. A Pasqua il tempo sarà "bruttino al Nord", anche se nel pomeriggio "migliorerà" su tutta la penisola. Nella sera una perturbazione farà irruzione sul territorio italiano e sulle regioni di Nord-Ovest. A Pasquetta, invece, "piogge" tranne in Emilia-Romagna. "Bruttino" al Centro.