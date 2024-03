Meteo, Mario Giuliacci: "Dove pioverà a Pasqua e Pasquetta"

26 marzo 2024 a

Meteo, Pasqua e Pasquetta sono alle porte. Il colonnello Mario Giuliacci del sito meteogiuliacci.it descrive le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. Nel video pubblicato sul suo canale YouTube, il colonnello assicura che a Pasqua e Pasquetta il tempo sarà abbastanza buono su gran parte dell'Italia. Non mancheranno, però, piogge e temporali: vediamo in particolare su quali zone.

"Per Pasqua e Pasquetta l'85% dell'Italia sarà bella ma in alcune zone potrebbe piovere - assicura Giuliacci - Martedì 26 marzo è peggiorato su tutta l'Italia tranne le regioni ioniche. Mercoledì 27 arriverà un'altra perturbazione che porterà piogge ma anche temporali su Lazio e Campania. Giovedì 28 ancora qualche rovescio pomeridiano su Triveneto e zone interne del centro Italia. Venerdì Santo ci sarà bel tempo. SWabato di Pasqua bel tempo. Ma la sera di sabato ci sarà la perturbazione Elisabetta che arriverà sulle regioni di nord-ovest ma nella mattina di Pasqua ancora rovesci su tutto il nord Italia tranne l'Emilia Romagna. Poi nel pomeriggio di Pasqua migliora ma nella sera un'altra maledetta perturbazione che si chiama Elisabetta 2 e quindi a Pasquetta sarà brutto sul nord-ovest e in alcune regioni del centro come Toscana e Alto Lazio. Nel pomeriggio migliorerà nelle regioni di nord-ovest ma insisteranno rovesci e temporali sulle regioni di nord-est e zone interne del centro.