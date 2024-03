Meteo, a Pasqua si affaccia "il peggioramento". Sottocorona: sorpresa a Pasquetta...

31 marzo 2024 a

Puntuale anche nel giorno di Pasqua. Paolo Sottocorona si è collegato in diretta dallo studio di Omnibus, il programma di approfondimento giornalistico di La7, e ha diffuso le ultime previsioni meteo. Oggi "il peggioramento, che viene dalla Francia, si affaccia soprattutto al Nord": è la premessa dell'esperto, che subito indicando la carta ha aggiunto: "Fenomeni intensi in tutta la Costa Azzurra". In tutta la parte occidentale del Nord e in parte in quella centrale si registra "qualche attenuazione". Che vuol dire? "Sono fenomeni molto intensi. In pianura un po' più deboli", ha precisato. Per quanto riguarda il centro, "a parte l'alta Toscana, che rientra in quella zona", ci sarà "qualche pioggia debole".

Pasqua e Pasquetta con un tempo da incubo. Sottocorona non lascia speranze

Nella giornata di Pasquetta, quella di lunedì 1 aprile, "il peggioramento previsto riesce a spostarsi in maniera rapida". Schiarite sulle zone di Nord-Ovest "non sperate". L'alta Toscana e la Liguria, però, non verranno graziate. In Friuli Venezia Giulia "i fenomeni più estesi e più intensi". Al Centro, invece, soprattutto sulle zone dell'Appennino, "qualche pioggia c'è", ha ammesso Sottocorona. "Molto poco" arriverà al Sud. Martedì, poi, dovremo fare i conti con la stessa situazione "ma attenuata". Il territorio nazionale verrà colpito da precipitazioni "deboli o localmente moderate". E le temperature minime? "Sono ancora elevate al Sud. Al Nord rientrano in valori normali", ha concluso il meteorologo.