Meteo, previsioni da incubo per Pasqua e Pasquetta. Sottocorona: “Peggioramento marcato”

30 marzo 2024 a

Pasqua e Pasquetta sono in arrivo ed ecco il quadro del meteo fornito da Paolo Sottocorona, meteorologo di La7. L’esperto si focalizza sulle temperature di oggi, mostrando una carta di tutta l’Europa: “Rispetto la normalità si vede che c'è una zona molto calda che prende tutta la parte centro orientale dell’Europa, del Mediterraneo, sono temperature sopra la media calcolata per questo giorno dell’anno, poi c'è la parte più fresca, perché fredda è una parola un po' azzardata, che prende tutto il settore più occidentale. L’Italia da oggi comincia a risentire di questo cambiamento sulle zone di nord ovest, in parte la Sardegna. Quindi da una zona molto calda che prende il centro sud peninsulare, molto calda significa cinque sei gradi sette gradi sopra la media, si passa in una zona in cui siamo due tre gradi sopra la media, quindi non freddo ma meno anomalo come andamento delle temperature. La tendenza generale è di un avanzamento verso est della zona un po' più fredda dovuta al maltempo, ma lo vedremo anche nel corso del fine settimana”.

Sottocorona inizia poi ad analizzare le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, sabato 30 marzo, dice che se partiamo dal sud solo qualche nuvola, al centro qualche nuvola in più, ma debolissime piogge, con l'eccezione della Toscana, specie nella parte settentrionale, perché comincia a entrare nella zona perturbata, che è appunto Appennino settentrionale, Toscana, Liguria, un po' tutto il Nord, con fenomeni più intensi sul settore centrale, si parte in qualche proprio piccola zona del Veneto, sennò Trentino, la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta. Qui siamo in zona alpina e Prealpina non siamo in pianura, però i fenomeni possono essere intensi, quindi molto abbondanti. Le nevicate se parliamo di zone alpine, calcolatele dai 1500 metri in su, difficilmente non si scende al di sotto, anzi inizialmente forse anche un poco più alte. Nella giornata di domenica 31 marzo (Pasqua), c'è un peggioramento. L’idea anche dai giorni scorsi era di un peggioramento marcato. Domenica sicuramente c’è, perché sull'alta Toscana, la Liguria e poi nelle zone della Costa Azzurra, poi tutte le zone del Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e qui si arriva bene anche al Trentino, al Veneto, si affaccia sul Friuli, abbiamo zone dove c’è maltempo forte, precipitazioni molto forti, quindi il peggioramento sicuramente c’è, un po' meno sulle zone di pianura. Poi sul resto del centro qualche debole pioggia, nuvole, ma non è maltempo, è tempo un po' incerto, al sud ancora meno”.

Ed ecco arrivare la giornata di lunedì 1 aprile, Pasquetta. Che tempo farà? Tornerà il sereno? Ecco la risposta del meteorologo: “È come se il tempo avesse un po' accelerato, era previsto nei giorni scorsi che prendesse il nord ovest, in realtà tende già nella giornata di lunedì a spostarsi verso nord est e quindi fenomeni più intensi continuano a prendere in parte Liguria e Toscana, intensi nella parte settentrionale della Toscana, e poi la parte centrale e orientale del nord. Ma qualcosa in più c'è anche sulle zone del centro, in Sardegna, piogge deboli magari moderate sull’Appennino, sulle zone interne, all'estremo Sud o al sud peninsulare e Sicilia, a parte qualcosa che potrebbe toccare le zone del Gargano, sicuramente è una situazione un po' più tranquilla”. Infine Sottocorona si sofferma sulla situazione delle temperature massime: “Siamo abbondantemente oltre i 20 gradi, anche in qualche zona del nord, oltre che al centro sud, ovviamente più fredde le zone alpine. La tendenza nelle prossime 24 ore ci fa vedere dei cambiamenti, perché questo peggioramento porta diminuzioni prevalenti al nord, sulle regioni centrali, le isole e l'estremo sud invece hanno ancora valori a salire e continua a dare temperature elevatissime, tenuto conto che stiamo parlando dell’ultimo giorno di marzo”.