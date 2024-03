Meteo Pasqua e Pasquetta, "poche speranze". Sottocorona: cosa ci aspetta

29 marzo 2024 a

a

a

Ormai ci siamo: come sarà il tempo a Pasqua e a Pasquetta? Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, riportano una situazione di debole nuvolosità ma la minaccia arriva da ovest. Venerdì 29 marzo abbiamo "schiarite al sud, grigio con debolissime piogge sulle zone del centro mentre al nord ci sono precipitazioni in prevalenza deboli nella zona occidentale". Sabato 30 marzo "peggiora la situazione sul settore occidentale del Nord, soprattutto in zona alpina e prealpina - spiega Sottocorona al Tg La7 - ma le piogge moderate arrivano facilmente anche in pianura, sulla Liguria e sull'alta Toscana" .

Pasqua tra temporali e "caldo africano": le regioni all'opposto

Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, "il peggioramento si intensifica sul settore di nord ovest: Liguria e alta Toscana", spiega l'esperto. Non solo. A catena il peggioramento investirà parte dal Veneto, Trentino, Lombardia, Piemonte. Sulla Costa Azzurra fenomeni "molto intensi", sintomo che si tratta di un" nucleo del maltempo molto forte". Al centro e al sud "nuvole e debolissime piogge, la tendenza è questa" riassume Sottocorona. Tanto che per lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, "le speranze non sono molte". In base alle prime previsioni, piogge in Toscana, sull’arco alpino e sul nordest. Possibili fenomeni intensi. Nuvole e qualche pioggia nelle zone interne del centro. Insomma, non sarà una Pasquetta all'insegna del sole.