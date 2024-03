Meteo, Pasqua tra temporali e "caldo africano": le regioni all'opposto

Sullo stesso argomento: Ondata di calore a Pasqua e Pasquetta. Ma Giuliacci è davvero preoccupato

28 marzo 2024 a

a

a

Un meteo a due velocità: da una parte la prima incursione del caldo africano, dall'altra gli effetti di un ciclone atlantico. Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta? A rispondere a questa domanda sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui l'Italia sarà divisa in due. "Da una parte avremo l'avanzata sul bacino del Mediterraneo di quell'anticiclone africano in genere protagonista durante l'Estate", spiegano gli esperti che presentano le previsioni del tempo per i prossimi giorni di festa. L'effetto sarà un clima caldo per la stagione specie al centro-sud, già dal sabato 30 marzo, con un aumento marcato delle temperature che toccheranno "valori tipici del mese di Giugno" con "punte massime verso i 30°" nel Meridione, in Sardegna e in Sicilia. Alta pressione che interesserà anche l'Adriatico centro-meridionale.

"Qualcosa di molto forte": cattive notizie per Pasqua, Sottocorona avverte

Al nord invece il ciclone atlantico che insiste su Francia e Gran Bretagna spingerà temporali e acquazzoni fino al nord Italia a partire da sabato 30, soprattutto sulle regioni alpine e occidentali. Per il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, "è previsto un secondo e ben più intenso impulso instabile" sull'arco alpino e le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, spiegano da IlMeteo.it. Al sud invece le calde correnti africane porteranno sole e temperature ben oltre le medie climatiche in una sorte di estate fuori stagione.