Meteo, cattive notizie per Pasqua. Sottocorona avverte: "Qualcosa di forte"

Manca poco ormai al giorno di Pasqua e tutti si chiedono se sia meglio organizzare una gita fuori porta o un pranzo in casa con i familiari. Come ogni mattina, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo dallo studio di Omnibus. "Le nuvole si sono spostate verso Est velocemente. C'è stato un certo intervallo di tempo di piogge minori": questo quanto accaduto nei giorni precedenti. Ma ecco che arriva "un'altra perturbazione", anche se "più ridotta e un po' meno intensa". Partiamo dalla giornata di oggi. Le piogge "interesseranno Nord e Centro, affacciandosi solo marginalmente al Sud". Sulle zone interne del Centro previsto "qualche fenomeno moderato". Intensi invece "sull'Appennino settentrionale, alta Toscana e Liguria di levante".

Meteo, Sottocorona: "Maltempo forte", poi la sorpresa di Pasqua

Domani ci saranno "ulteriori attenuazioni". Al Sud "migliora decisamente", al Centro "qualche debole pioggia", al Nord "c'è una zona, soprattutto sul Piemonte e sulla Lombardia, con fenomeni moderati o solo localmente intensi". Tuttavia, "tutto si va restringendo". Arrivati alla giornata di sabato, "abbiamo un segno di come andranno le cose nei giorni successivi". Paolo Sottocorona ha anticipato che cosa potremmo aspettarci per Pasqua e Pasquetta. "Sulle zone di Nord-Ovest i fenomeni sono molto intensi. Qualcosa di molto forte si sta ripresentando", ha specificato. Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono in rialzo per i venti meridionali.