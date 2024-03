Meteo, ondata di calore a Pasqua e Pasquetta. Giuliacci inquieto: si va oltre i 30 gradi

28 marzo 2024 a

a

a

Un’ondata di calore atipica colpirà l’Italia a Pasqua e Pasquetta, con un clima da mare. Ma quali saranno le zone interessate? A rispondere e a fare un quadro della situazione è Mario Giuliacci: “Interesserà principalmente ​le regioni meridionali, il litorale adriatico e le Isole Maggiori. Questo aumento delle temperature è la diretta conseguenza dell’intensificarsi di una‌ depressione situata tra la Penisola Iberica, il‍ Marocco‌ e l’Algeria occidentale, che causerà ​l’ascesa di correnti d’aria calda subtropicale dall’Algeria centrale verso l’Italia”.

"Picchi di 30 gradi". Arriva il grande caldo a Pasqua e Pasquetta: dove colpirà

Il meteorologo avvisa tutti sul fatto che certi effetti non riguarderanno il Paese intero: “Le precipitazioni abbondanti saranno solo nelle regioni settentrionali durante Pasqua e Pasquetta, con il rischio di nubifragi in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta”. Sul sito meteogiuliacci.it ci si focalizza poi sulle temperature durante Pasqua e Pasquetta: “È probabile che si verifichino condizioni fortemente anomale, specialmente​ in Sicilia, Calabria, Basilicata, ​Puglia, Molise e Abruzzo, con valori molto al di sopra delle medie, in particolare laddove lo Scirocco favonizza. Potremmo superare addirittura i 30 gradi. Si tratta di temperature che normalmente si riscontrano in giugno e che sono del tutto inusuali per il​ mese di marzo, termiche che rarissimamente si vedono così precoci. Buone notizie per chi ama sole e tintarella, anche se - chiosa l’esperto meteo - tale caldo inquieta e non poco”.