MeteoGiuliacci, "picchi di 30 gradi". Dove arriva il grande caldo a Pasqua e Pasquetta

27 marzo 2024 a

a

a

Un inizio di Primavera caratterizzato da un meteo piuttosto variabile sull’Italia, con zone colpite da abbondanti piogge e altre con il sole. Ad incidere su questi giorni è stata una perturbazione di origine atlantica, ma ora è in arrivo un anticiclone di matrice subtropicale. Quali saranno gli effetti nei prossimi giorni di festa? La risposta la fornisce il sito MeteoGiuliacci.it : “Le previsioni meteo fiutano un’ondata di calore atipica sia per​ Pasqua che per Pasquetta, che interesserà principalmente ​le regioni meridionali, il litorale adriatico e le Isole Maggiori. Questo aumento delle temperature è la diretta conseguenza dell’intensificarsi di una‌ depressione situata tra la Penisola Iberica, il‍ Marocco‌ e l’Algeria occidentale. Tale fenomeno causerà ​l’ascesa di correnti d’aria calda subtropicale dall’Algeria centrale verso l’Italia. Ma questo è per il Sud. Per tutto contro, questi venti sciroccali favoriranno – spiega Andrea Tura - la formazione di precipitazioni abbondanti nelle regioni settentrionali durante le feste con il rischio di piogge intense in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta”.

Meteo, Sottocorona: "Maltempo forte", poi la sorpresa di Pasqua

E anche dal punto di vista del clima e delle temperature l’Italia sarà spaccata a metà con alcune regioni dove ci saranno condizioni da estate: “Si potrebbero​ raggiungere i 29 o persino i 30 gradi nelle zone interne della Sicilia, della Puglia e della Calabria. Altre zone – si legge sempre sul sito dedicato al meteo - dovranno fare i conti con instabilità ‍e precipitazioni, e pure con neve, ma solo a quote di media montagna”. Un vero assaggio estivo, anche se non per tutti.