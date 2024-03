Meteo, Sottocorona: "Maltempo forte", poi la sorpresa di Pasqua

27 marzo 2024 a

Pioggia e maltempo sull'Italia ma cosa ci aspetta per i giorni che ci separano da Pasqua e Pasquetta? A presentare su La7 le ultime previsioni meteo mercoledì 27 marzo, come di consueto, è Paolo Sottocorona. Siamo alle prese "con la seconda, forse la terza perturbazione che passerà sull'Italia", afferma il meteorologo della rete. Ieri si è registrata una pausa nel maltempo in molte zone, e in arrivo "c'è una situazione un po' incerta nei prossimi giorni".

Cosa vuol dire? Entriamo nel merito. Per oggi Sottocorona prevede "maltempo molto forte al nord, in Liguria, alta Toscana e zone interne del centro con fenomeni intensi". Migliore la situazione al Sud in particolare sulle regioni Ioniche. Si va verso un miglioramento giovedì 28 marzo, sicuramente una "attenuazione dei fenomeni più intensi" che tuttavia "ancora restano presenti in forma moderata su molte zone del nord e sul centro". Venerdì 29 marzo c'è un "ulteriore miglioramento al sud e al centro", mentre restano "piogge intense soltanto su alcune zone alpine" dove in quota ci sarà anche la neve. Insomma, siamo arrivati a ridosso del giorno di Pasqua: cosa ci aspetta per le feste attese da tanti italiani? "Tutto sembra andare per il meglio, e sottolineo sembra", afferma il meteorologo.

Ci aspettano belle giornate per gite e attività all'aperto? Vedremo nelle prossime ore. Sottocorona infatti mostra le previsioni fatte per Pasquetta sette giorni fa e quella realizzata ieri, che vede il sud con qualche nube e senza pioggia al nord. Situazioni diverse a quella prevista oggi per il Lunedì dell'Angelo. L'ultima previsione infatti vede maltempo intenso in ampie zone del nord e del centro, ma nel dettaglio la carta è diversa da quella dei giorni precedenti. Questo per dire che le previsioni a lungo termine non sono attendibili. Quindi per sapere se pioverà o meno a Pasqua e a Pasquetta, dovremmo attendere nei prossimi giorni.