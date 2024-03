Meteo, torna il "maltempo forte". Poi Sottocorona indica "il cambio"

26 marzo 2024 a

"Sono arrivate le nuvole, ve ne siete accorti?": con questo interrogativo Paolo Sottocorona ha esordito in diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7. L'aveva anticipato nei giorni scorsi che qualcosa sarebbe cambiato. E oggi c'è la conferma. "Nuvole molto più intense sul Centro e al Sud. Un po' più deboli al Sud. In realtà anche nel Nord-Ovest e piogge sparse su tutte le altre persone", ha continuato l'esperto. Le previsioni "non lasciavano dubbi". "Se escludiamo l'estremo Sud, dove si mantengono deboli. Altrimenti sulle altre zone ci sono. Al Nord zone gialle e maltempo forte", ha spiegato.

Buone speranze nella settimana di Pasqua? Domani il maltempo si intensificherà. "Precipitazioni fortissime e fenomeni molto estesi, non isolati" sono le coordinate con le quali orientarsi. "Sulla fascia settentrionale: si prende il Veneto, la Liguria. Anche le zone interne della Toscana. Poi, scendendo verso Sud, i fenomeni tendono a essere ancora più deboli. Il maltempo si concentra tra il Nord e il Centro", ha proseguito il meteorologo. Poi, giovedì, "c'è un cambio" e la situazione sarà "decisamente migliore". "I fenomeni si riducono. Ancora presenti sull'alta Toscana, in zone interne del Centro e del Sud. Le minime sono relativamente alte. Ci sono sbalzi da un giorno all'altro molto forti", ha concluso.