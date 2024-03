Kate Middleton e William "commossi". La riconoscenza e l'avvertimento

24 marzo 2024 a

L'annuncio choc di Kate Middleton è arrivato dopo un profluvio di speculazioni. Il popolo britannico è rimasto con il fiato sospeso per giorni, settimane e ore. Poi la verità: alla futura regina è stato diagnosticato il cancro e ha appena iniziato un ciclo di chemioterapia. Composta, sorridente, inaspettatamente piena di speranza: così la principessa del Galles si è mostrata nel video che ha fatto in pochi secondi il giro del mondo. Da quel momento tutto è cambiato. In risposta un'ondata di messaggi di supporto e di affetto. Il principe e la principessa del Galles si sono detti "enormemente commossi" per le parole che hanno ricevuto dopo che Kate ha reso noto con un videomessaggio l'esito degli ultimi accertamenti.

I principi, ha detto un portavoce di Kensington Palace, sono "grati" per il fatto che il pubblico abbia compreso la loro richiesta di privacy. "Il principe e la principessa sono entrambi enormemente commossi dai gentili messaggi provenienti da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale", ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace, "Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento". La dichiarazione è l’ultima che sentiremo dal principe e dalla principessa per un po', scrive la Bbc. È un messaggio che è allo stesso tempo un ringraziamento e un educato avvertimento: la coppia dice che il lato pubblico di questa diagnosi è finito e vogliono essere lasciati in pace. È anche un riconoscimento della risposta straordinariamente positiva al videomessaggio di Kate dopo che i social sono stati un luogo di enorme tossicità per la principessa nelle ultime settimane con voci e pettegolezzi selvaggi sulla sua salute.