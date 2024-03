Meteo, Pasqua e Pasquetta col sole: la promessa di Giuliacci, tregua dalla pioggia

20 marzo 2024 a

a

a

Che tempo farà fino a fine mese e a Pasqua e Pasquetta? A dare le previsioni del tempo nei prossimi 10 giorni, con tendenza fino a 15 giorni, quindi fino ai primi giorni di aprile, è il colonnello Mario Giuliacci, che spiega così cosa attenderà gli italiani: “Quattro fasi. Una prima fase tra il 21 e il 23 marzo quando l’anticiclone nordafricano si allungherà sull’Italia e porterà bel tempo, temperature in rialzo, qualche debole perturbazione cerca di entrare sull’Italia, ma con pochi fenomeni di rilievo. Peggiora invece sabato sera sul nord Italia. Una seconda fase tra domenica 24 e sabato 30 marzo, una fase piovosa su tutta l’Italia, con massimi accumuli su Triveneto, Emilia, Levante ligure, alta Toscana, Gargano e Campania, ove gli accumuli saranno intorno ai 50 millimetri. Nevicate sulle Alpi il 24, il 26 e il 27, con accumuli totale intorno ai 20-30 centimetri. Temperature in calo in questa fase”.

Sciabolata artica tardiva: arriva il ribaltone estremo, cosa aspettarsi

Ma ecco la bella notizia del meteorologo, che ha dato tutti gli aggiornamenti in un video sul canale YouTube di MeteoGiuliacci : “Ma poi per Pasqua, Pasquetta e martedì dopo Pasqua bel tempo su tutta l’Italia. Temperature in rialzo intorno alle feste. Poi seguirà una quarta fase, con un’altra perturbazione piovosa che raggiungerà l’Italia dopo questo periodo pasquale”. L’ultimo giorno di pioggia della precedente perturbazione sarà infatti quello di sabato 30 marzo, subito prima della tregua pasquale annunciata da Giuliacci.