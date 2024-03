Meteo, "fino a 20 gradi". Sottocorona: dove si fa sentire la primavera

20 marzo 2024 a

Alta pressione, temperature miti e tempo stabile: insomma, primavera su gran parte dell'Italia. Ma per l'appunto si tratta di "un'alta pressione però primaverile" con una nuvolosità che arriva da ovest a minacciare un po' il bel tempo, spiega il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona nelle previsioni del tempo per Omnibus. Ma l'instabilità atlantica "non è molto intensa" e sembra avere pochi effetti nei nostri cieli, almeno per il momento.

Mercoledì 20 marzo "arriva un po' di grigio al nord con debolissime precipitazioni sulle zone montuose o prealpine, centro e Sicilia", ma si tratta di piogge "isolatissime". Giovedì 21 marzo questa nuvolosità si sposta verso il centro, ma senza portare precipitazioni di qualche pioggia isolata al nord. Venerdì 22 marzo qualcosa si muove: la situazione "sul medio basso versante tirrenico potrebbe essere perturbata realmente, cioè con delle piogge degne di questo nome - spiega Sottocorona - mentre al nord e sul resto del centro continua l'assenza di precipitazioni". Dal punto di vista delle temperature, le mappe mostrano "colori sempre più carichi", ossia termometri in salita in buona parte della penisola. Parliamo di 18, 19 e "in certi casi anche 20 gradi", spiega il meteorologo. Insomma, la primavera è iniziata.