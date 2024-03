Meteo, Sottocorona indica le zone del "molto grigio". Occhio alle temperature

18 marzo 2024 a

Puntuale e pronto ad aggiornare i telespettatori di La7, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità mattutino. "Questa mattina al Nord e al Centro molto grigio": così ha esordito l'esperto, che poi però ha evitato di creare allarmismi: "Perché dico molto grigio? Perché di piogge ce ne sono poche. Sono invece collegate alla zona di nuvolosità sulla Francia, molto più bianca e più intensa, che però dovrebbe passare al di là delle Alpi. Molto grigio? Durerà relativamente poco", ha rassicurato. Oggi, infatti, si registreranno "già delle schiarite sulle zone occidentali".

Sui versanti orientali, invece, "qualche precipitazione c'è". "Sulle Marche potrebbe essere più intensa, ma mettiamoci un punto interrogativo perché la situazione non è molto instabile. È tendenzialmente stabile", ha spiegato Sottocorona. Nella giornata di domani, "si attenua questa situazione. Restano quelle piccole incertezze di deboli precipitazioni sul medio-basso versante adriatico. Qualcosa anche sul Tirreno, ma sempre molto poco. Ampie schiarite al Nord, sulle Isole Maggiori". Mercoledì, poi, delle precipitazioni "resta ben poco". Qualche "debole precipitazione" in zona alpina o prealpina, secondo il meteorologo, ci sarà. Tuttavia, "lì finisce tutto". Per quanto riguarda le temperature, Sottocorona ha scandito: "Sono ormai quasi assestate su valori relativamente alti".