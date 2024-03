Meteo, non è finita la stagione della neve. Giuliacci: dove e quando cadrà

18 marzo 2024 a

Ci avviamo alla fine dell’inverno e all’arrivo della primavera, con una risalita delle temperature. Ma la stagione della neve, almeno a sentire il colonnello Mario Giuliacci, non è ancora finita. “Si intravede già una perturbazione capace di portare nuove abbondanti nevicate sulle zone alpine. Qualche debole nevicata è attesa anche nei prossimi giorni, con una debole perturbazione che scivolerà velocemente lungo la nostra Penisola e nella giornata di lunedì 18 marzo porterà anche qualche fiocco di neve sulle Alpi al di sopra di 1800-2000 metri”, l’analisi del meteorologo sul primo assaggio di neve. Ma non è affatto finita qui.

Come si legge sul sito meteogiuliacci.it “dopo un parte centrale della settimana caratterizzata dalla temporanea rimonta dell'alta pressione, e quindi da condizioni meteo sostanzialmente stabili e asciutte, nel fine settimana del 23-24 marzo un'altra più intensa perturbazione raggiungerà il nostro Paese e favorirà la formazione di un mulinello di bassa pressione che poi porterà maltempo anche agli inizi della settimana successiva. Una situazione - spiega Giuliacci - che renderà possibili abbondanti nevicate in montagna”. La neve del prossimo weekend arriverà anche a quote basse, con il ritorno del freddo. Sopra i 700-1000 metri le Alpi torneranno ad essere bianche, con oltre mezzo metro di neve fresca e punte superiori al metro sulle Alpi occidentali.