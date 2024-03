Meteo, Giuliacci rivela il clima di Pasqua: "Come cambia il tempo"

12 marzo 2024 a

Nelle ultime settimane il meteo è rimasto pressoché stabile con un abbassamento delle temperature e un clima piuttosto umido e piovoso. Ma come saranno le proiezioni per le prossime settimane? Come viene descritto sul sito meteogiuliacci.it , le proiezioni oscillano tra un sistema freddo e piovoso e un altro asciutto e dominato dall'alta pressione.

"Basta pioggia!": quando cambia il tempo, le previsioni di Giuliacci

Il colonnello Giuliacci precisa che è possibile delineare la previsione a 6-7 giorni e i modelli prevedono una fase meno piovosa rispetto alle ultime settimane. Molto più complicato, però, capire cosa succederà alla fine del mese, a cavallo dei giorni di festa. Al momento sono due i modelli che si confrontano: pioggia o sole. Bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire cosa sta per avvenire.