Meteo, quando cambia il tempo? Giuliacci: "Basta pioggia!", le previsioni

Da giorni ormai i temporali dominano le previsioni meteo, ma la speranza, come si dice, è l'ultima a morire. Il colonnello Mario Giuliacci, attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci , ha cercato di fare chiarezza. Finiranno le piogge? È questa la domanda che tutti ci stiamo ponendo. Le parole dell'esperto lasciano ben sperare: "Certo che finiranno. Abbiamo deciso: piogge basta! E anche per le nevicate, quelle che sono venute bastano", ha detto senza girarci tanto intorno.

Stando a quanto riporta Mario Giuliacci, la seconda decade del mese di marzo sarà "un po' più tranquilla". Nella giornata di domani "pioverà un po' al centro-sud". Mercoledì e giovedì è previsto "il bel tempo". Sabato, invece, torneranno le piogge "al centro-nord". Il 19 marzo si registreranno delle piogge al nord e il 20 nelle regioni di nord-est e in quelle adriatiche. "Deboli nevicate, tra oggi e domani, sui rilievi abruzzesi", ha aggiunto. Per quanto riguarda le temperature, infine, esse "non saranno nè troppo elevate nè troppo basse. Saranno nei valori medi previsti per questo periodo dell'anno", ha concluso il meteorologo.