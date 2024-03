Meteo, l'allerta di Sottocorona: "È ormai alle porte"

08 marzo 2024 a

a

a

Maltempo, scatta l'allerta. Ne ha parlato anche Paolo Sottocorona nel corso del TgLa7 in onda l'8 marzo. Secondo il meteorologo la situazione tenderà a peggiorare già a partire dalla giornata di sabato 9 quando il maltempo scenderà verso le regioni centrali sia tirreniche che adriatjche.

"Non ci sarà tregua". MeteoGiuliacci: cosa accade nel weekend

"Eccola la perturbazione che abbiamo seguito negli ultimi giorni. È ormai alle porte e già prende un poco la Sardegna. In attesa di questo inevitabile peggioramento ci sono solo poche nuvole sull'Italia ma il cielo tenderà a coprirsi. Per venerdì 8 al sud e centro solo una copertura del cielo, A nord-ovest e su tutto il settore occidentale arrivano anche le piogge moderate. Fra Piemonte e Liguria e Valle d'Aosta saranno piogge anche intense. In montagna ovviamente saranno precipitazioni nevose. Le temperature comunque non sono particolarmente basse. Questo peggioramento inevitabilmente nella giornata di sabato 9 avanzerà e prederà tutto il resto del nord, il centro con fenomeni anche moderati o forti. Molto meno sull'estremo sud peninsulare. E a nord-est e nord-ovest è come se arrivasse un altro impulso. Quindi si mantiene mediamente questo maltempo. Domenica 10 al nord il maltempo si intensifica molto nelle zone alpine ma anche in tutta la Liguria, l'Appennino settentrionale e le zone centrali tirreniche. Situazione critica soprattutto sull'alta Toscana dove sarà da allerta. Le temperature minime si sono abbassate per effetto del cielo sereno".