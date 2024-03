Meteo, colpo di coda di marzo. Giuliacci: "Pioggia e neve", i giorni clou

08 marzo 2024 a

a

a

Quando finiranno le piogge e quando tornerà il sole? A fornire le ultime previsioni meteo e le tendenze per fino a metà marzo è il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web. Ebbene, non mancano le sorprese: "Da qui al 16 di marzo arriveranno ben quattro perturbazioni", annuncia il meteorologo in un video postato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . La prima già incombe al nord ovest "e poi insisterà anche sabato 9 marzo sul nord Italia, Toscana, Umbria, Lazio e al sud", spiega Giuliacci. Domenica 10 marzo a partire dal pomeriggio si aggiunge "un'altra perturbazione che insisterà ancora lunedì al centro nord e in Sardegna" e si ripeterà "martedì e mercoledì, quando invece la perturbazione porterà a piogge al centro sud".

"È ormai alle porte". Sottocorona: dove scatta l'allerta

Finita qui? Neanche per sogno. "Una quarta perturbazione tra il 15 e il 16 marzo" che si farà sentire soprattutto al centro nord e in Campania, afferma il meteorologo. Ma ci sarà anche la neve? "Sì, gli accumuli piovosi saranno interessanti, intorno ai 50-100 millimetri sull'alto Piemonte, laghi lombardi, Liguria e regioni tirreniche", mentre per quanto riguarda le nevicate le avremo "in tutte e quattro le fasi perturbate con accumuli intorno a 40-70 centimetri di nuovo sulle aree alpine - conclude Giuliacci - e da 10 centimetri sull'Appennino centro settentrionale".