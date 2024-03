Mar Rosso, sì del Senato alla missione Aspides: anche Conte si "allinea"

05 marzo 2024 a

Disco verde del Senato, dopo l’ok della Camera, alla possibilità che l’Italia alla missione Aspides, per l’emergenza Houti nel Mar Rosso, alla missione Euam pera favore dell’Ucraina e all’intervento ’Levante' su Gaza, per far fronte al dramma umanitario. Il governo, con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dato parere favorevole su 5 delle 6 risoluzioni presentate in Aula e contrario al testo di Alleanza Verdi Sinistra, che è risultata poi preclusa nelle votazioni. Governo favorevole anche alla risoluzione Pd, tranne la parte sui fondi da destinare all’Unrwa, agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, e alle Ong presenti nella zona del Medio Oriente teatro del conflitto e finita in un recente scandalo. Alcuni esponenti sono stati infatti sospettati di aver partecipato attivamente agli attacchi di Hamas del 7 ottobre a Israele.

“Pronti a sparare ancora”. La minaccia dell'Italia agli Houthi, ecco l'escalation

Un voto che fa emergere un dato politico: il "campo largo" che sta insieme per fini elettorali, come visto in Sardegna e come vedremo in Abruzzo, si sfalda. Gli unici a votare contro la missione nel Mar Rosso sono stati i deputati dell'Alleanza Verdi-Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ha deciso di votare a favore, così come il Pd. Via libera unanime, invece, alla missione civile diretta al sostegno dell'Ucraina.