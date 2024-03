Meteo, fine del maltempo? Sottocorona: "Aspettiamo a dirlo". Le previsioni

03 marzo 2024 a

Come accade ogni mattina, Paolo Sottocorona ha diffuso dallo studio di Omnibus le ultime previsioni meteo. Dopo giornate di maltempo, è ora della tregua? Stando alle parole dell'esperto, non sembrerebbe. "Partiamo dal Sud, dove c'è ben poco. Al Centro troviamo piogge moderate, ma dall'alta-Toscana, la Liguria, il Nord-Ovest, ci sono precipitazioni abbondantissime. Nevose in zona alpina, ma le temperature sono ancora alte e quindi piove a quote medie": questo il bollettino della giornata di oggi. Ma come evolverà questa situazione nei prossimi giorni?

Domani il tempo migliorerà. Eccezione fatta per "qualche residuo giallo". Questo vuol dire che la pioggia bagnerà il Piemonte e l'Emilia-Romagna. Poi, il maltempo scenderà al Sud, arrivando a coinvolgere "le isole maggiori, il basso-Tirreno. Quindi Campania, Basilicata, in parte la Calabria, con fenomeni intensi", ha spiegato. Martedì ci sarà "una reale attenuazione". Resteranno le "precipitazioni, anche intense" sul Nord-Est, ma su tutte le altre regioni le piogge saranno "deboli".

Dobbiamo dunque attendere un tempo più stabile nel corso della settimana? "Aspettiamo a dirlo": poche e nette parole quelle pronunciate dal meteorologo che, infatti, sceglie la via dell'analisi attenta dei fenomeni. Per quanto riguarda le temperature minime, va detto che in qualche caso "ci sono delle zone in giallo, quindi superiori ai dieci gradi". "I valori sono ancora elevati" anche nel Centro-Sud, ha concluso Sottocorona.