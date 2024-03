Meteo, tre vortici sull'Italia: quali regioni colpiranno. Le previsioni

02 marzo 2024 a

Ombrello e stivali da pioggia. Ormai da giorni le precipitazioni dominano le previsioni diffuse dagli esperti e le ore tiepide e soleggiate sono quasi un lontano ricordo. Pioggia, venti e addirittura neve. Ma che tempo ci aspetta la prossima settimana? Stando a quanto riferito dal meteorologo Mattia Gussoni sul sito 3bmeteo.com , "ben tre vortici impatteranno sull'Italia con conseguenze dirette su molte delle nostre regioni". Il primo di questi avrà delle conseguenze sull'equilibrio atmosferico già a partire da domani, domenica 3 marzo.

Il peggioramento, tuttavia, è atteso per la prima giornata della nuova settimana. Lunedì 4 marzo è prevista "tanta pioggia, con coinvolgimento di quasi tutte le nostre regioni, con la neve che tornerà a scendere sugli Appennini oltre i 1200/1400 metri di quota", ha scritto il meteorologo, che poi ha consigliato di fare attenzione se ci si trova al Centro o al Sud, dove non si esclude la possibilità che si scatenino dei nubifragi. "Tra il pomeriggio di Martedì 5 e Mercoledì 6 Marzo il secondo impulso instabile riporterà la neve sulle Alpi, con fiocchi fin verso gli 800 metri di quota su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia; ancora piogge, invece, sulla Valle Padana", ha avvertito l'esperto. A quel punto il maltempo si estenderà velocemente al Centro, dove potrebbero verificarsi dei "rovesci temporaleschi".

Ma qual è il motivo di questa nuova ondata di maltempo che sta colpendo la nostra penisola. Gussoni ha spiegato: "La causa va ricercata nel particolare assetto sinottico che sta contraddistinguendo lo scacchiere europeo e che si protrarrà per tutta la prima parte di Marzo: abbiamo infatti un flusso di correnti atlantiche piuttosto vivace, in grado di innescare fasi meteo decisamente piovose per molte regioni italiane, con un surplus di precipitazioni come non accadeva da diversi mesi".