Meteo, Giuliacci rovina i piani per domenica 3 marzo: “Pioggia notevole e situazioni difficili”

02 marzo 2024 a

a

a

Non sarà una buona domenica la prima di marzo. Per il 3 del mese infatti cadranno importanti quantità di pioggia, come annuncia il meteorologo Mario Giuliacci: “Si annuncia una domenica con tanta pioggia, specie in alcune aree del Nord. La perturbazione attesa per domenica potrebbe portare, da sola, accumuli davvero notevoli e creare quindi anche delle situazioni difficili”.

"Sono alle porte". Cosa arriva da domani: allerta Sottocorona

Il sito meteogiuliacci.it si concentra poi sui territori in cui cadranno queste piogge in abbondanza: “Pioverà praticamente su tutto il Nord e più giù anche sulle regioni tirreniche, la Sardegna e il Nord della Sicilia. Le piogge più intense e insistenti però arriveranno al Nordovest, e in particolare in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, con accumuli che in molte zone di queste regioni saranno compresi fra 50 e 100 millimetri”. Oltre alla pioggia non è da sottovalutare il rischio neve, con oltre mezzo metro di neve fresca atteso in particolare in Piemonte e in Valle d’Aosta. Da giorni le Alpi vedono importanti nevicate sopra i 1000 metri.