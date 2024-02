Eredità Agnelli, trovati i documenti con le firme originali di Marella. Ora spunta la consulenza

22 febbraio 2024 a

a

a

Ora si potrà stabilire se la firma di Marella Agnelli sui documenti chiave per il caso dell’eredità Agnelli è originale o meno. Come svela Il Giornale sono infatti stati trovati dei documenti originali nel corso delle indagini che hanno portato a perquisizioni e sequestri negli scorsi giorni. “Si tratta di almeno due o tre atti, che recano la firma della vedova dell’avvocato Gianni Agnelli e che saranno ora confrontabili con gli altri”, la soffiata che arriva dal quotidiano. Per tale motivo i pm Mario Bendoni e Giulia Marchetti hanno disposto una nuova consulenza grafologica, che si baserà appunto sugli originali, per stabilire se saranno confermate le perizie del passato, che avevano stabilito che le firme di Marella erano “ragionevolmente apocrife”.

La mossa di Elkann e Ferrero sull'eredità Agnelli: cosa c'è dietro il ricorso

Nel frattempo sull’inchiesta che riguarda l’ipotesi di ricettazione contro ignoti sulle tredici opere milionarie ‘sparite’, sempre secondo Margherita Agnelli, dall’asse ereditario, ora si potrà contare sull’inventario delle opere d’arte rinvenute a casa di John Elkann e a Villa Frescot, la “reggia” degli Agnelli.