Milano, sagome insanguinate di Salvini e Meloni: ecco la sinistra della "pace"

24 febbraio 2024 a

Ecco la sinistra della "pace" mentre Elly Schlein e compagni usano come clava contro il governo gli scontri di Pisa. Le immagini della vergogna arrivano da Milano dove al grido "Palestina libera" e "stop al genocidio" sono apparse le sagome insanguinate del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, della premier Giorgia Meloni e e del vicepremier e ministro Matteo Salvini , foto coperte di mani insanguinate. Sono alcuni dei cartelli esibiti dai manifestanti nel corteo pro Palestina per le strade di Milano. Durante la manifestazione una decina di persone, vestite di nero e incappucciati, ha mandato in frantumi le vetrine di un supermercato Carrefour, a piazza principessa Clotilde.

"La sinistra causa gli scontri", FdI punta il dito: chi spalleggia i violenti

"Predicano 'pace' ma diffondono odio e violenza accarezzando i terroristi di Hamas. Senza vergogna", scrive sui social Salvini commentando postando un video dove si riconoscono, al corteo per la Palestina a Milano, le sagome del leder della Lega e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara imbrattate di rosso. "La violenza dei fomentatori di odio non conosce vergogna", si legge sui social.