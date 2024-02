Pisa, "la sinistra causa gli scontri". FdI all'attacco, chi spalleggia i violenti

24 febbraio 2024 a

Sugli scontri tra polizia e studenti a Pisa, nell'ambito della manifestazione non autorizzata in favore della Palestina, si consuma la contrapposizione politica. La sinistra, il Pd e il Movimento 5 stelle continuano a martellare mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto un colloqui con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Secondo quanto trapela dal Quirinale il capo dello Stato avrebbe detto la capo del Viminale che "con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento". Mattarella ha voluto telefonare al ministro dopo gli episodi di ieri a Pisa: "Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni", fa sapere una nota dell’ufficio stampa del Quirinale. Tuttavia, nelle ultime ore sono spuntate nuove evidente video che corroborano quanto, tra l'altro affermato da diversi sindacati di polizia. Ossia che le cariche sono state precedute da vistose provocazioni e sono scattate quando gli studenti hanno provato, senza nessuna autorizzazione, a raggiungere punti sensibili.

A respingere l'accusa di usare la polizia per manganellare il dissenso è Fratelli d'Italia, che anzi oltre a rispedirla al mittente la rivolge a sua volta alla strumentalizzazione messa in atto dalle opposizioni. "Fratelli d’Italia difende le regole democratiche di convivenza che si basano sul diritto di manifestare e il dovere di farlo pacificamente e nel rispetto della legge. La sinistra che spalleggia i violenti è la causa dei disordini ai quali abbiamo assistito", comunica in una nota l’Ufficio stampa di Fratelli d’Italia.

Schlein dal canto suo intervenendo a una conferenza di partito a Milano risponde a FdI: "Ho letto la seguente nota di Fratelli d’Italia che vorrei condividere con voi, perché non ci si crede", dice prima di leggere il comunicato. "Queste sono dichiarazioni gravi e inaccettabili, oltre che irresponsabili. E denotano la totale assenza di senso istituzionale di chi oggi governa il Paese, che cerca ogni espediente per non assumersi le proprie responsabilità", attacca Schlein che sorvola sul fatto che la manifestazione non era organizzata e che i manifestanti volevano raggiungere punti ritenuti sensibili.