Storie Italiane, la pista della setta ad Altavilla: "Barreca non ha agito da solo"

L'ombra della setta o comunque di un gruppo di persone insieme a Giovani Barreca, l'uomo che ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, in un delirio pseudo-religioso ha seviziato e ucciso moglie e due figli lasciando in vita una figlia, il cui ruolo nella strage è oggetto di indagine. Nuove rivelazioni su un fatto tragico e agghiacciante sono arrivate nel corso della puntata di venerdì 23 febbraio di Storie Italiane, il programma condotto da Emanuela Daniele su Rai1. "Si fa strada l'ipotesi che ci siano altre persone coinvolte, ieri si è parlato di altri 10 adepti", riassume la conduttrice. Nella villetta hanno perso la vita Antonella e i suoi due figli Kevin ed Emanuel rispettivamente di 16 e 5 anni. L'inviata del programma spiega che gli inquirenti "continuano a indagare proprio per accertare eventuali responsabilità e soprattutto la presenza di altre persone". Si è parlato "di un gruppo di persone che sarebbe stato solito riunirsi in preghiera, quello che dovranno accettare gli investigatori è se questi adepti erano a conoscenza o meno della situazione" che si viveva in casa.

Daniele ha poi intervistato Giancarlo Barracato, l'avvocato dell'uomo ora in carcere. Il legale ha spiegato che in questo frangente Barreca non riesce a riferire altro che la sua convinzione, ossia che la casa "era invasata dai demoni" e i suoi familiari posseduti, e "il suo obiettivo era quello di liberare la casa dal demonio". L'avvocato sottolinea un aspetto finora poco considerato della vicenda. Barracato sostiene che è difficile credere che il suo assistito abbia fatto tutto da solo, anche per via della sua costituzione fisica: "Un uomo alto un metro e 60, forse meno, con una corporatura fragile, poco muscoloso o prestante, mi riesce poco credibile" che abbia organizzato tutto da solo, afferma il legale. A quel punto la conduttrice chiede maggiore nettezza: "Ma sta dicendo che non ha fatto tutto da solo?". "Certamente no", chiosa sicuro l'avvocato.