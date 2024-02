Meteo Sottocorona, inizia il cambiamento: "Si comincia a vedere qualcosa"

20 febbraio 2024 a

Inizia ad avvicinarsi il cambiamento. Paolo Sottocorona ne parla durante il suo collegamento con il TgLa7 del 20 febbraio. Nelle prossime ore assisteremo a un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche ma nessun crollo delle temperature. Vediamo nel dettaglio da quando tutto questo sarà realtà:

"Stiamo assistendo all'arrivo delle nuvole sull'Italia - spiega Paolo Sottocorona - Stanno entrando frange su tutta la Penisola. Martedì 20 al nord e al centro ci sarà qualche debole pioggia soprattutto in Sicilia, Sardegna e Calabria. Mercoledì 21 la situazione sembra quasi calmarsi. Discorso diverso a partire da giovedì 22 quando si comincerà a vedere qualcosa perché qualcosa cambierà: piogge moderate ci saranno in Liguria sulle zone alpine. Ma questo sarà solo l'inizio del cambiamento. Venerdì, infatti, ci saranno perturbazioni in tutta Italia. Le temperature massime scenderanno un po' ma sono ancora abbondanti. Nelle prossime 24 ore ancora qualche diminuzione ma nessun crollo".