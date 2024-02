Meteo, "una vera perturbazione". Le previsioni di Sottocorona: cosa ci aspetta

19 febbraio 2024 a

Le ultime previsioni meteo di Paolo Sottocorona l'esperto di La7, forniscono un quadro in evoluzione. "Quella che sta attraversando l'Italia è una vera e propria perturbazione", spiega il meteorologo lunedì 19 febbraio ricordando come l'idea, fino a oggi, era "che questa settimana sarebbe stata decisamente diversa". Tuttavia, "dai giorni precedenti non sta portando precipitazioni particolarmente intense e quindi questa prima fase è una fase di passaggio". Per il momento dunque l'Italia sarà attraversata dalle nuvole ma "qualche pioggia c'è", quelle più forti al Centro-Sud nelle zone interne.

Non si tratta di precipitazioni consistenti, anche se ad esempio nel Veneto "ci potrebbero essere anche isolatamente fenomeni un po' più intensi", spiega Sottocorona. Martedì 20 febbraio resta la zona di bassa pressione sulla Penisola con delle piogge al sud e in parte al centro, anche se "raramente sono intense". Mercoledì 21 febbraio le nuvole il grigio insistono su buona parte del Paese, afferma il meteorologo nelle sue previsioni del tempo per La7, mentre "le precipitazioni al Nord sono deboli e quelle al Sud si attenuano. Sembra tutto passato ma insomma durante la settimana c'è movimento", riassume Sottocorona che sul versante delle temperature spiega che le minime, questa mattina, sono ancora relativamente alte anche per effetto del cielo del cielo coperto, ma tenderanno a scendere nei prossimi giorni.