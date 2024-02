Meteo, “la pioggia di un mese in poco tempo”. Giuliacci lancia l'allerta temporali

18 febbraio 2024 a

a

a

Bel tempo ed alta pressione sono destinati a salutare l’Italia, con la prossima settimana che vedrà il dominio di diverse perturbazioni atlantiche, colpendo tutto il Paese e portando piogge abbondanti. Secondo il colonnello Mario Giuliacci “la prima perturbazione arriverà già lunedì 19 febbraio e porterà le sue piogge, in realtà più che altro deboli e isolate, dapprima al Nordest e regioni centrali per poi bagnare, nella giornata di martedì 20 febbraio, prevalentemente il Sud. Dopo una breve e parziale tregua, attesa per mercoledì 21, ecco che già giovedì 22 febbraio arriverà un'altra perturbazione atlantica, più attiva della precedente, e si tornerà ad aprire l'ombrello su gran parte del Nord. Venerdì 23 le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali per poi scivolare al Sud nella giornata di sabato 24, quando l'arrivo di una terza perturbazione porterà nuove piogge al Nord, in estensione domenica anche al Centro-Sud”.

“Anomalia forte”. Sottocorona sorpreso, ma da domani cambia tutto

Praticamente pioverà sempre. “Di pioggia ne cadrà tanta, e in alcune regioni si registreranno in una settimana gli accumuli normalmente attesi nell'intero mese di febbraio” l’allerta sottolineata sul portale meteogiuliacci.it . Le zone più colpite saranno Lombardia, Liguria, Veneto, Campania e Puglia, con anche nevicate cospicue sulle Alpi.