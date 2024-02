Meteo, torna il maltempo. "Repentino peggioramento": la data da segnare

18 febbraio 2024 a

Chi si era abituato alle giornate soleggiate e alle temperature fuori dalla norma dovrà ora fare i conti con un cambio di passo. Dall'inizio della settimana in arrivo, e cioè da domani, si affacceranno le prime nuvole cariche di pioggia. A diffondere le ultime previsioni meteo è stato il team de ilmeteo.it . "Cambiamento meteorologico dovuto all'arrivo di un primo vortice di bassa pressione" alle porte. Che vuol dire? Piogge sparse "dapprima al Nordest e poi progressivamente verso il Centro Italia". Variabilità prevista invece sulle regioni "di Nordovest e il Sud del Paese".

Peggioramento concreto a partire da martedì 20 febbraio. "Spesso tappeto di nubi cariche di pioggia anche a carattere di rovescio temporalesco" al Sud. " Tornerà invece il sole sulle regioni del Nord e gran parte del Centro, nonostante le consuete insidie provocate dalle nebbie in fase di intensificazione sulla Valle Padana e nelle zone più interne del Centro", scrivono gli esperti. Se poi mercoledì 21 non ci saranno grandi svolte, non si può dire lo stesso di giovedì 22.

"Repentino peggioramento" previsto infatti "sui rilievi del Nord e nelle regioni del Nordovest". Sul sito si legge: "Questo fenomeno sarà causato dall'arrivo di un nuovo e più intenso vortice ciclonico, che determinerà poi un significativo deterioramento delle condizioni atmosferiche, le quali si manterranno altamente perturbate anche per la giornata di Venerdì 23 e durante tutto il fine settimana".