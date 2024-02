Ristoratrice di Mantova, insulti dopo il programma di Borghese: "Non dormo"

17 febbraio 2024 a

A poco tempo di distanza dal caso di Giovanna Pedretti, si torna a discutere dei social e dell'uso che ne va fatto. Nelle ultime ore si sta parlando molto di "4 Ristoranti", il programma guidato da Alessandro Borghese che va in onda su Sky. Il motivo? Una concorrente è finita nell'occhio del ciclone ed è stata sommersa da messaggi di odio e di rancore tanto che TripAdvisor ha dovuto sospendere i commenti sotto alla pagina dell’attività. A riportare la vicenda e le parole di Ekla Vasconi è stata la Gazzetta di Mantova. Il locale Il locale "Il Rigoletto", gestito dalla ristoratrice, è stato letteralmente bersagliato per gli atteggiamenti che la donna avrebbe avuto nel corso della puntata della trasmissione.

“Non dormo da due notti, ho la testa piena di pensieri", ha ammesso la ristoratrice, che poi ha aggiunto: "Avrei potuto dire le cose in maniera più soft. Mi sono fatta prendere la mano ma non credevo che questo potesse suscitare così tanto odio". Fatto, questo, che però non giustifica gli insulti degli hater. A sostenere Ekla sono intervenuti anche i suoi sfidanti. Parliamo di Giuseppe Maddalena, titolare di "Materia prima", Sciko Saccani di "Giallo Zucca" e Leonardo Cuzzi di "Osteria al Gallo". I tre hanno fermamente condannato la campagna d’odio che sta subendo la donna in queste ore, ritenendo le offese fatte come "eccessive e sbagliate". “Non c’è astio tra di noi”, hanno assicurato i colleghi.