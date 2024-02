Piazzapulita, Selvaggia Lucarelli a Formigli: La ristoratrice? Ha un nome e un cognome"

16 febbraio 2024 a

Nella puntata di Piazzapulita in onda il 15 febbraio si è parlato anche del caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è tolta la vita qualche settimana fa dopo la pubblicazione di un post sui social. In collegamento con Corrado Formigli c'era anche Selvaggia Lucarelli che ha spiegato qual è stato il vero oggetto del debunking.

"Non stabilirei questo nesso causale tra il suo suicidio e debunking perché non ne sappiamo nulla. Credo che un suicidio nasconda sempre una realtà molto più complessa e non ne voglio parlare perché voglio rispettare Giovanna Pedretti, diamole un nome e un cognome perché non voglio dire questa signora. Il nostro obiettivo, soprattutto quello del mio compagno perché il debunking l'aveva fatto lui e io sono finita nel calderone perché l'avevo ripreso. non era la ristoratrice o la sconosciuta. L'obiettivo del debunking è la notizia. è lo smontare una notizia che è stata raccontata male, sciatta e con all'interno una serie di falsità che inevitabilmente poi vengono fuori. Non ha importanza la notorietà del protagonista, l'importante è quanto questa notizia abbia avuto diffusione perché il debunking si fa sulla notizia e in questo caso aveva avuto una grandissima diffusione. Non ci si può porre sempre il problema di quanto sia debole la controparte, è superficiale ritenere che persone che hanno una grande popolarità abbiano sempre la struttura psicologica per sopportare tutto. Eviterein questo tipo di banalizzazione. Poco tempo fa si è suicidato il manager di Visibilia