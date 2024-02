Prima di domani, il retroscena di Biagiarelli su Lucarelli: "Non ha molti amici"

15 febbraio 2024 a

a

a

Caso Pedretti, se ne parla ancora nella puntata di "Prima di domani" in onda su Rete4 il 15 febbraio. In collegamento c'è Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, e coinvolto anche lui nelle polemiche seguite alla morte della ristoratrice Giovanna Pedretti. "Mi occupo di comunicazione di ristoranti da anni e volevo raccontare un fenomeno che è quello del mancato passaggio intermedio di verifica delle fonti. In questo caso che riguardano una recensione, una campagna pubblicitaria e la loro migrazione diretta, senza filtri alla stampa nazionale. E questo è l'unica cosa che ho da dire sul caso perché mi sembrerebbe indelicato per la signora Giovanna Pedretti".

Bianca Berlinguer gli chiede poi perché ci sia stato un accanimento così elevato nei confronti di Biagiarelli e della sua compagna Lucarelli. "Soprattutto perché Selvaggia Lucarelli è la mia compagna - ha risposto Biagiarelli - Non ha molti amici nella stampa, specialmente quando racconta come funziona la stampa".