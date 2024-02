Firenze, crolla una trave nel cantiere del supermercato: tre vittime

16 febbraio 2024 a

È di tre operai morti il primo bilancio di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina a Firenze, in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga. Secondo una prima ricostruzione, una trave in cemento sarebbe crollata su un solaio. Risultano anche dei dispersi, almeno sei. Sul posto quattro ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco. "Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia". Lo scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Intanto, I tre operai estratti vivi, due dei quali in gravi condizioni, sono stati portato all'ospedale fiorentino di Careggi.