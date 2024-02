Napoli, blitz pro-Palestina alla sede Rai dopo il caso Sanremo: scontri con la polizia

13 febbraio 2024 a

SI sono registrati violenti scontri all’esterno della sede Rai di Napoli, a Fuorigrotta, dove si sta svolgendo un presidio in favore della Palestina e per denunciare la presa di posizione dell’ad Roberto Sergio dopo le frasi di Ghali sul palco del Festival di Sanremo. Quando gli attivisti che stanno partecipando alla manifestazione si sono avvicinati ai cancelli della Rai, la polizia, in tenuta antisommossa, ha respinto gli assalti. Ci sarebbero diversi feriti.

L'onda lunga della polemica sul Festival arriva alla sede del servizio pubblico di Napoli. Dopo le ripetute uscite di alcuni dei cantanti in gara all'Ariston nel corso di Domenica In, dove tutti gli artisti erano stati invitati, Mara Venier aveva letto la presa di posizione dell'amministratore delegato: "Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta". La conduttrice aveva commentato queste dichiarazioni dicendo: "Sono le parole che ovviamente condividiamo tutti". Il riferimento era ovviamente alle accuse di genocidio lanciate dal rapper di origini tunisine Ghali, ma tanto è bastato alla sinistra per tuonare contro la Rai.