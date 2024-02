Meteo, il maltempo non ci dà tregua. Giuliacci: la data del ciclone sull'Italia

13 febbraio 2024 a

a

a

Negli scorsi giorni l’Italia ha visto il ritorno del maltempo dopo un gennaio piuttosto mite e con temperature sopra alle medie di stagione. Ora è però tornata l’alta pressione, con un clima che sa tanto di primavera e che durerà anche per San Valentino. Ma Mario Giuliacci gela gli italiani con una sorpresa: “Si prevedono novità importanti per il prossimo fine settimana, infatti tra la giornata di sabato 17 e domenica 18 febbraio ritornerà il maltempo con intense precipitazioni e vento forte su alcune parti dell’Italia. Le condizioni meteo peggioreranno a causa dell’arrivo di correnti fredde in discesa dal Nord Europa. Queste masse d’aria molto instabili porteranno alla formazione di un ciclone sui nostri mari già dalla giornata di sabato 17 febbraio”.

Tornano pioggia e neve? Giuliacci avverte, il fenomeno inatteso

Ma dove colpirà in particolare il brutto tempo? Il sito meteogiuliacci.it fornisce una risposta a tale quesito sulle previsioni meteo: “Il maltempo colpirà probabilmente le regioni del Centro-Sud, specialmente quelle affacciate sul Mar Tirreno e le due Isole Maggiori. Il rischio maggiore è la stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero rimanere a lungo sulle stesse zone. Nella giornata di domenica 18 febbraio avremo ancora intensi fenomeni sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. A Nord la situazione sarà completamente diversa con tempo ampiamente soleggiato”. Stavolta sarà la parte inferiore dello Stivale a subire le conseguenze del nuovo ciclone.