Meteo, Giuliacci avverte: "Pioggia e neve se...", il fenomeno inatteso

Un possibile "split" del vortice polare rischia di portare sull'Italia pioggia e neve "tardivi". A fornire le ultime tendenze meteo a lungo termine, suscettibili ovviamente di modifiche man mano che ci si avvicina al periodo sotto esame, sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci. L'articolo apparso sul suo sito MeteoGiuliacci.it premette che il vortice polare è "una vasta area di bassa pressione" caratterizzata da "temperature estremamente basse" e "situata ai poli terrestri". Questa struttura atmosferica "in alcune circostanze, può subire un ​indebolimento o addirittura una divisione in due o più parti, chiamato split", spiegano i meteorologi.

Se questo "split" effettivamente dovesse verificarsi, in Italia le conseguenze potrebbero manifestarsi in diversi modi. Uno degli effetti più evidenti sarebbe un "ribaltamento delle condizioni meteo tipiche della stagione", come "un periodo prolungato di freddo e temperature notevolmente inferiori alla media stagionale", con una maggiore probabilità di fenomeni meteo intensi come piogge abbondanti e neve. Tuttavia, ricordano gli esperti, "le tendenze a lungo termine relative allo split e alle sue specifiche conseguenze per l’Italia sono ancora MOLTO incerte" e affinché si verifichino c'è bisogno di una serie di eventi concatenati.