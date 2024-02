Meteo, spazio all'anticiclone di San Valentino. Dove i "picchi termici"

12 febbraio 2024 a

Sembra proprio che San Valentino, la festa degli innamorati, porti con sè la spinta dell'anticiclone. Dopo giornate di pioggia e di vento e improvvisi abbassamenti della temperatura, il tempo dovrebbe stabilizzarsi. L'appena superato weekend di Carnevale, segnato dal vortice Pulcinella, lascerà spazio a un "progressivo miglioramento". Le prime regioni a essere interessate saranno quelle settentrionali. Secondo quanto spiegano gli esperti de ilmeteo.it , "arriverà l'anticiclone africano, da noi nominato 'anticiclone di San Valentino'. Questo campo di alta pressione estenderà il suo nucleo dall'interno del deserto del Sahara fino al Mediterraneo, assicurando una progressiva stabilizzazione delle condizioni atmosferiche su tutta la nazione".

Prima la pioggia e poi..."Come in primavera": la data della svolta

Il sole avrà la meglio su tuttte le regioni. "Si passerà da una situazione di instabilità marcata a una condizione nettamente più statica, che interesserà l'intero territorio nazionale, dal Nord al Sud", spiegano i meteorologi. Già da venerdì 16 febbraio, però, un vortice ciclonico potrebbe rendere le condizioni metorologiche meno stabili. "Grazie alla rimonta dell’anticiclone che, come spesso è accaduto in questo Inverno, avrà caratteristiche sub-tropicali, le temperature non potranno far altro che aumentare decisamente di giorno. Il clima tornerà ad assumere sembianze primaverili. Su gran parte d’Italia, infatti, i valori termici diurni potranno salire fin oltre i 14°C e sfiorare ancora i 20°C sulle Isole Maggiori. Le grandi città italiane, come Milano, Roma, ma anche Firenze, Bologna e Torino si preparano a vivere giornate con picchi termici i 15-17°C", ha affermato il fondatore del sito Antonio Sanò.